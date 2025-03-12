Венс про контакти США з Росією найближчими днями: відбуватимуться очно і телефоном

США планують контакти з Росією вже найближчими днями. Вони відбуватимуться очно і телефоном.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Переговори будуть проведені телефоном і особисто з деякими нашими представниками", - зазначив він, коментуючи майбутні контакти з Росією.

Плани США

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що американські чиновники вже "на шляху" до Росії для переговорів про припинення вогню з Україною на 30 днів.

Раніше у ЗМІ з'явилися чутки про те, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію наприкінці цього тижня.

Віткофф уже відвідував Росію 11 лютого. Тоді він забрав ув'язненого в Росії американця Марка Фогеля, якого в РФ звинуватили в нібито контрабанді наркотиків.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що він планує цього тижня провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Варто зауважити, що Україна ще вчора, 11 березня, погодилася на пропозицію США про припинення вогню. Але Росія поки що не поспішає відмовлятися чи погоджуватися.

Bloomberg з посиланням на джерела написало, що Путін може у якості умови вимагати припинення поставок зброї в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.