Вэнс о контактах США с Россией в ближайшие дни: будут проходить очно и по телефону

США планируют контакты с Россией уже в ближайшие дни. Они будут проходить очно и по телефону.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Переговоры будут проведены по телефону и лично с некоторыми нашими представителями", - отметил он, комментируя предстоящие контакты с Россией.

Планы США

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские чиновники уже "на пути" в Россию для переговоров о прекращении огня с Украиной на 30 дней.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Россию в конце этой недели.

Уиткофф уже посещал Россию 11 февраля. Тогда он забрал заключенного в России американца Марка Фогеля, которого в РФ обвинили в якобы контрабанде наркотиков.

Также президент США Дональд Трамп заявлял, что он планирует на этой неделе провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стоит заметить, что Украина еще вчера, 11 марта, согласилась на предложение США о прекращении огня. Но Россия пока не спешит отказываться или соглашаться.

Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин может в качестве условия потребовать прекращение поставок оружия в Украину.

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