Венс готує у Мюнхені "жорстке послання" Німеччині та Європі, - Мерц

Кандидат на посаду нового канцлера Німеччини від альянсу ХДС/ХСС очікує від віце-президента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції жорстких заяв на адресу Європи та ФРН зокрема.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
На думку німецького політика, на полях Мюнхенської конференції, що стартує 14 лютого, Венс може озвучити "брутально жорсткі послання" Німеччині та Європі.
"Це буде конфронтаційна промова", - сказав Мерц у програмі ZDF "Klartext", посилаючись на інформацію з американських кіл.
Також кандидат у канцлери ФРН висловив песимізм стосовно переговорного процесу щодо України, який ініціював президент США Дональд Трамп.
Коментуючі телефонну розмову американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним без консультацій з урядами країн Європи та з Києвом Мерц зазначив, що наразі "дуже песимістично налаштований щодо перспектив України".
Лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз також критично висловися щодо того, що країни Заходу та ФРН зокрема не надавали Україні ще більше допомоги у відбитті російської агресії.
На переконання Мерца, інакше "могла б бути можливість закінчити цю війну раніше".
"Ці вихідні настане переломний момент. Ця конференція з безпеки залишиться в нашій пам'яті надовго", - прогнозує німецький політик.
Зауважимо, за даними видання Politico, віце-президент США Джей-Ді Венс відмовився зустрічатися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час Мюнхенської конференції з безпеки. Нібито така позиція пояснюється переконанням представника Білого дому, що Шольцу недовго лишилося перебувати на посаді глави уряду ФРН.
Додамо, за даними західних ЗМІ, з Венсом у Мюнхені матиме зустріч кандидат на посаду глави уряду Німеччини Фрідріх Мерц.
Вчора видання Bloomberg писало, що так званий "план Трампа" щодо України коштуватиме країнам Європейського союзу близько 3 трильйони доларів. В публікації вказувалося, що президент США починає вказувати лідерам ЄС, що вони мають зробити для забезпечення миру в Україні, і що його вимоги змусять блок діяти на межі своїх фінансових і ресурсних можливостей.
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