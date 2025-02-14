Венс готує у Мюнхені "жорстке послання" Німеччині та Європі, - Мерц

На думку німецького політика, на полях Мюнхенської конференції, що стартує 14 лютого, Венс може озвучити "брутально жорсткі послання" Німеччині та Європі.

"Це буде конфронтаційна промова", - сказав Мерц у програмі ZDF "Klartext", посилаючись на інформацію з американських кіл.

Реакція на розмову Трампа з Путіним і песимізм щодо "перспектив України"

Також кандидат у канцлери ФРН висловив песимізм стосовно переговорного процесу щодо України, який ініціював президент США Дональд Трамп.

Коментуючі телефонну розмову американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним без консультацій з урядами країн Європи та з Києвом Мерц зазначив, що наразі "дуже песимістично налаштований щодо перспектив України".

Мерц прогнозує "переломний момент" у Мюнхені

Лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз також критично висловися щодо того, що країни Заходу та ФРН зокрема не надавали Україні ще більше допомоги у відбитті російської агресії.

На переконання Мерца, інакше "могла б бути можливість закінчити цю війну раніше".

"Ці вихідні настане переломний момент. Ця конференція з безпеки залишиться в нашій пам'яті надовго", - прогнозує німецький політик.