Вэнс готовит в Мюнхене "жесткое послание" Германии и Европе, - Мерц

Кандидат на пост нового канцлера Германии от альянса ХДС/ХСС ожидает от вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности жесткие заявления в адрес Европы и ФРГ в частности.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По мнению немецкого политика, на полях Мюнхенской конференции, которая стартует 14 февраля, Вэнс может озвучить "брутально жесткие послания" Германии и Европе.
"Это будет конфронтационная речь", - сказал Мерц в программе ZDF "Klartext", ссылаясь на информацию из американских кругов.
Также кандидат в канцлеры ФРГ выразил пессимизм относительно переговорного процесса по Украине, который инициировал президент США Дональд Трамп.
Комментируя телефонный разговор американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным без консультаций с правительствами стран Европы и с Киевом Мерц отметил, что сейчас "очень пессимистично настроен относительно перспектив Украины".
Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз также критически высказался относительно того, что страны Запада и ФРГ в частности не предоставляли Украине еще больше помощи в отражении российской агрессии.
По убеждению Мерца, иначе "могла бы быть возможность закончить эту войну раньше".
"В эти выходные наступит переломный момент. Эта конференция по безопасности останется в нашей памяти надолго", - прогнозирует немецкий политик.
Заметим, по данным издания Politico, вице-президент США Джей-Ди Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем во время Мюнхенской конференции по безопасности. Якобы такая позиция объясняется убеждением представителя Белого дома, что Шольцу недолго осталось находиться на посту главы правительства ФРГ.
Добавим, по данным западных СМИ, с Вэнсом в Мюнхене будет встречаться кандидат на пост главы правительства Германии Фридрих Мерц.
Вчера издание Bloomberg писало, что так называемый "план Трампа" по Украине будет стоить странам Европейского союза около 3 триллионов долларов. В публикации указывалось, что президент США начинает указывать лидерам ЕС, что они должны сделать для обеспечения мира в Украине, и что его требования заставят блок действовать на пределе своих финансовых и ресурсных возможностей.
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