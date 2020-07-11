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В Крыму заметили колонну военной техники, движущуюся в сторону Симферополя

Симферополь, Суббота 11 июля 2020 21:59
В Крыму заметили колонну военной техники, движущуюся в сторону Симферополя
Фото: российская военная техника (mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Колонну заметили на трассе "Таврида"

В субботу, 11 июля, в оккупированном Крыму заметили колонну российской военной техники, которая двигалась в направлении Симферополя. Большую часть колонны техники составляли военные грузовики с открытым кузовом.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, на участке трассы "Таврида" заметили по меньшей мере 40 единиц военной техники, еще на одной из транспортных развязок заметили военных регулировщиков.

На кабинах многих грузовиков была отметка о перевозке опасных грузов с надписью "тосол яд". Все российские грузовики, судя по номерных знаков, прибыли в Крым с одного региона.

Также, помимо грузовиков, на подъездах к Симферополю заметили четыре военных бронетранспортера с большим количеством разных грузов, еще один БТР тащили на буксире.

Фото: колонна российской военной техники (krymr.com)

Напомним, ранее количество российских военных на территории оккупированного Крыма назвали в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, возможность наступления России на Украину с территории оккупированного Крыма рассматривают в Вооруженных силах Украины.

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Новости Украины Российская ФедерацияСимферопольКрымвоенная техника
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