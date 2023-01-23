Веніславський заявив про перекручування фактів у розслідуванні щодо закупок харчування Міноборони

За словами нардепа, на засіданні комітету були присутні міністр оборони Олексій Резніков та його заступник В’ячеслав Шаповалов. Після їх доповіді стало зрозуміло, що опублікована у ЗМІ інформація була перекручена.

"Судячи з тої інформації, яку надали членам комітету, має місце певне перекручування та пересмикування фактів у інформації, яка була оприлюднена в ЗМІ. Річ у тому, що міністерство не закуповує продукти харчування, воно закуповує послуги із забезпечення харчування військовослужбовців", - зазначив Веніславський.

Нардеп розповів, що члени оборонного комітету планують поїхати на склади та виробничі бази компанії-постачальника, аби впевнитися, що вона не є фіктивною. Разом з тим, на комітеті Тимчасову слідчу комісію через скандал у ЗМІ не створювали.

"Відповіді були надані. На скільки вони переконливі - будемо для себе ще з‘ясовувати. Але загалом по кейсу про ці злощасні яйця зрозуміло, що там не так, як видавалося все", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових.