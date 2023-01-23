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Вениславский заявил о манипуляции фактов в расследовании по закупкам питания Минобороны

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В расследовании относительно якобы завышенных цен на продукты в закупках Минобороны имело место перекручивание фактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Федора Вениславского по итогам заседания оборонного комитета ВР в комментарии УНН.

По словам нардепа, на заседании комитета присутствовали министр обороны Алексей Резников и его заместитель Вячеслав Шаповалов. После их доклада стало ясно, что опубликованная в СМИ информация была извращена.

"Судя по той информации, которую предоставили членам комитета, имеет место определенное извращение и подергивание фактов в информации, обнародованной в СМИ. Дело в том, что министерство не закупает продукты питания, оно закупает услуги по обеспечению питания военнослужащих", - отметил Вениславский.

Нардеп рассказал, что члены оборонного комитета планируют поехать на склады и производственные базы компании-поставщика, чтобы убедиться, что она не фиктивна. Вместе с тем, на комитете Временную следственную комиссию из-за скандала в СМИ не создавали.

"Ответы были предоставлены. На сколько они убедительны - будем для себя еще выяснять. Но в целом по кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось все", - добавил нардеп.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии по проверке закупок питания для военных.

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