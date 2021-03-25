Вениславский считает, что отстранение главы КСУ нужно продлить

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что отстранение главы КСУ Александра Тупицкого должно быть продлено. Срок отстранения истекает 28 марта.
Об этом Вениславский рассказал РБК-Украина.
"По моему мнению, Офис генерального прокурора сегодня-завтра должен был бы подать ходатайство о продлении отстранения господина Тупицкого от должности судьи КСУ, а президент издаст соответствующий указ ", - сообщил он.
По словам представителя президента в КСУ, отстранение Тупицкого важно для целей уголовного расследования.
По его мнению, глава КСУ продолжает активно предпринимать попытки избежать уголовного преследования и препятствует ему.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Зеленский уже отстранял Тупицкого сроком на два месяца. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.
Подозрение связано с расследованием незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Это предприятие сейчас находится на оккупированной территории. Тупицкий на тот момент был главой Донецкого апелляционного хозяйственного суда и якобы в судебном порядке способствовал рейдерскому захвату.