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Веніславський вважає, що відсторонення голови КСУ потрібно продовжити

Автор: Олег Черниш, Лера Полищук

Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський вважає, що відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького повинно бути продовжено. Термін відсторонення закінчується 28 березня.

Про це Веніславський розповів РБК-Україна.

"На мою думку, Офіс генерального прокурора сьогодні-завтра повинен був би подати клопотання про продовження відсторонення пана Тупицького від посади судді КСУ, а президент видасть відповідний указ ", - повідомив він.

За словами представника президента в КСУ, відсторонення Тупицького важливо для цілей кримінального розслідування.

На його думку, глава КСУ продовжує активно робити спроби уникнути кримінального переслідування і перешкоджає йому.

Нагадаємо, в грудні минулого року Володимир Зеленський вже усував Тупицького строком на два місяці. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозра у кримінальній справі - його підозрюють в введення суду в оману і примушування свідка до відмови від дачі показань.

Підозра пов'язана з розслідуванням незаконного привласнення активів Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Це підприємство зараз знаходиться на окупованій території. Тупицький на той момент був головою Донецького апеляційного господарського суду і нібито в судовому порядку сприяв рейдерського захоплення.

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