Веніславський вважає, що відсторонення голови КСУ потрібно продовжити

Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський вважає, що відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького повинно бути продовжено. Термін відсторонення закінчується 28 березня.

На його думку, глава КСУ продовжує активно робити спроби уникнути кримінального переслідування і перешкоджає йому.

"На мою думку, Офіс генерального прокурора сьогодні-завтра повинен був би подати клопотання про продовження відсторонення пана Тупицького від посади судді КСУ, а президент видасть відповідний указ ", - повідомив він.

Нагадаємо, в грудні минулого року Володимир Зеленський вже усував Тупицького строком на два місяці. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозра у кримінальній справі - його підозрюють в введення суду в оману і примушування свідка до відмови від дачі показань.

Підозра пов'язана з розслідуванням незаконного привласнення активів Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Це підприємство зараз знаходиться на окупованій території. Тупицький на той момент був головою Донецького апеляційного господарського суду і нібито в судовому порядку сприяв рейдерського захоплення.