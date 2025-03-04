Веніславський про паузу у допомозі від США: запас міцності є на пів року, шукаємо альтернативи

За словами Веніславського, Україна має запас міцності приблизно на пів року навіть без системної підтримки Сполучених Штатів. Однак ситуація значно ускладниться, тому нині ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

"Наш військово-промисловий комплекс за три роки набрав достатньо великої спроможності й здатний суттєво нівелювати загрози та ризики", - зазначив Веніславський.

Водночас він визнав, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише США.

Наразі основна мета - забезпечити українські сили ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак, а також знайти можливості заміни критичного американського озброєння.

"Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на пів року навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють - і команда президента, і Верховна рада, і наш комітет - над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати.", - сказав Веніславський.

Трамп скасував допомогу Україні

Напередодні видання Bloomberg, пославшись на джерело в Пентагоні, написало, що президент США Дональд Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. Поставити процес на паузу він наказав міністру оборони США Піту Гегсету.

Мова про те, що все військове обладнання США, яке наразі не перебуває в Україні, буде призупинено. Зокрема та зброя, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або те, що очікує відправки в транзитних зонах у Польщі.