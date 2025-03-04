Вениславский о паузе в помощи от США: запас прочности есть на полгода, ищем альтернативы

По словам Вениславского, Украина имеет запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки Соединенных Штатов. Однако ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа над поиском альтернативных источников поставок критически важного вооружения.

"Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большую способность и способен существенно нивелировать угрозы и риски", - отметил Вениславский.

В то же время он признал, что некоторые виды вооружения, в частности системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности, могут поставить только США.

Сейчас основная цель - обеспечить украинские силы ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также найти возможности замены критического американского вооружения.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают - и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет - над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять.", - сказал Вениславский.

Трамп отменил помощь Украине

Накануне издание Bloomberg, сославшись на источник в Пентагоне, написало, что президент США Дональд Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. Поставить процесс на паузу он приказал министру обороны США Питу Гегсету.

Речь о том, что все военное оборудование США, которое сейчас не находится в Украине, будет приостановлено. В частности то оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях, или то, что ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.