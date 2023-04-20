Веніславський про контрнаступ ЗСУ: буде сюрпризом, який найменше очікує ворог

Контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" у Росії. Крім того, контрнаступ ЗСУ може стати несподіванкою і для багатьох українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в етері програми " Свобода. Ранок ".

"А коли це відбудеться (контрнаступ ЗСУ, - ред.), яким чином, за якими напрямками - це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців", - сказав Веніславський.



За його словами, окупанти вже побоюються українського контрнаступу та активно обговорюють його у соцмережах та ток-шоу.



"Зараз наше командування Збройних Сил, командувач оперативно-тактичного угрупування "Хортиця", генерал Сирський робить усе, щоб максимальної шкоди завдати країні-окупанту, збройним силам, військовим формуванням, приватним військовим компаніям в районі тих населених пунктів, в яких йдуть найзапекліші бої. Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території", - додав представник президента України у Верховній раді.

Як повідомлялося, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські війська вже ведуть контрнаступні дії на фронті, серед них і оборона Бахмута. При цьому командування ЗСУ має кілька планів визволення територій від окупантів.

Крім цього, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні. Наразі ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил.