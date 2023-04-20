Вениславский о контрнаступлении ВСУ: будет сюрпризом, который меньше всего ожидает враг

"А когда это произойдет (контрнаступление ВСУ, - ред.), каким образом, по каким направлениям - это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев", - сказал Вениславский.

По его словам, оккупанты уже опасаются украинского контрнаступления и активно обсуждают его в соцсетях и ток-шоу.

"Сейчас наше командование Вооруженных Сил, командующий оперативно-тактической группировкой "Хортица", генерал Сырский делает все, чтобы нанести максимальный ущерб стране-оккупанту, вооруженным силам, военным формированиям, частным военным компаниям в районе тех населенных пунктов, в которых идут самые ожесточенные бои. Это Бахмут, Марьинка, Авдеевка. То есть это сейчас то, что в будущем позволит нам наиболее эффективно освобождать наши территории", - добавил представитель президента Украины в Верховной раде.

Как сообщалось, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте, среди них и оборона Бахмута. При этом командование ВСУ имеет несколько планов освобождения территорий от оккупантов.

Кроме этого, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, оккупанты меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас враг взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских сил.