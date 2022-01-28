Венгрия заявила, что ограничена в поддержке Украины из-за нацменьшинств: реакция МИД
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ограничен в возможности оказания поддержки Украине на фоне угрозы вторжения России из-за политики по отношению к украинским венграм. МИД Украины считает это политизированными суждениями.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
Накануне Сийярто в интервью изданию Magyar Nemzet заявил, что предупредил Евросоюз и НАТО о том, что позиция украинской власти по отношению к венгерскому меньшинству ограничит возможности Будапешта оказывать любую поддержку Киеву, в том числе в случае вторжения России.
Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект, согласно которому лицам с двойным гражданством будет отказано в государственных должностях. И это тоже ограничивает права украинских венгров.
Как заявил Николенко, украинская сторона категорически отвергает утверждение Сийярто.
"Это - надуманные и политизированные суждения… Никакой угрозы для их (нацменьшинств, - ред.) национальной самобытности не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", - отметил он.
По его словам, в последние годы Киев активизировал диалог с Венгрией по этому вопросу на разных уровнях. И на сегодня создана совместная рабочая группа по вопросам образования.
"В настоящее время нет никаких оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России", - добавил Николенко.
Напомним, ранее Сийярто говорил, что Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если она избавится от недостатков, связанных с соблюдением прав этнических венгров.
Также сообщалось, что Венгрия блокирует интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права на обучение в старших классах на родном языке.