Венгрия заявила, что ограничена в поддержке Украины из-за нацменьшинств: реакция МИД

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ограничен в возможности оказания поддержки Украине на фоне угрозы вторжения России из-за политики по отношению к украинским венграм. МИД Украины считает это политизированными суждениями.

Накануне Сийярто в интервью изданию Magyar Nemzet заявил, что предупредил Евросоюз и НАТО о том, что позиция украинской власти по отношению к венгерскому меньшинству ограничит возможности Будапешта оказывать любую поддержку Киеву, в том числе в случае вторжения России.

Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект, согласно которому лицам с двойным гражданством будет отказано в государственных должностях. И это тоже ограничивает права украинских венгров.

Как заявил Николенко, украинская сторона категорически отвергает утверждение Сийярто.

"Это - надуманные и политизированные суждения… Никакой угрозы для их (нацменьшинств, - ред.) национальной самобытности не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", - отметил он.

По его словам, в последние годы Киев активизировал диалог с Венгрией по этому вопросу на разных уровнях. И на сегодня создана совместная рабочая группа по вопросам образования.

"В настоящее время нет никаких оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России", - добавил Николенко.