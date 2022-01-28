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Угорщина заявила, що обмежена в підтримці України через нацменшини: реакція МЗС

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 11:51
Угорщина заявила, що обмежена в підтримці України через нацменшини: реакція МЗС Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by US Department of State)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт обмежений у можливості надання підтримки Україні на тлі загрози вторгнення Росії через політику щодо українських угорців. МЗС України вважає це політизованими судженнями.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

Напередодні Сійярто в інтерв'ю виданню Magyar Nemzet заявив, що попередив Євросоюз і НАТО про те, що позиція української влади по відношенню до угорської меншини обмежить можливості Будапешта надавати будь-яку підтримку Києву, в тому числі в разі вторгнення Росії.

Він також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський вніс до українського парламенту законопроект, згідно з яким особам з подвійним громадянством буде відмовлено в державних посадах. І це теж обмежує права українських угорців.

Як заявив Ніколенко, українська сторона категорично відкидає твердження Сійярто.

"Це - надумані і політизовані судження... Ніякої загрози для їх (нацменшин, - ред.) національної самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічну та національну різноманітність українського суспільства", - зазначив він.

За його словами, в останні роки Київ активізував діалог з Угорщиною з цього питання на різних рівнях. І на сьогодні створено спільну робочу групу з питань освіти.

"В даний час немає ніяких підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Сійярто говорив, що Угорщина підтримає вступ України до НАТО, якщо вона позбавиться від недоліків, пов'язаних з дотриманням прав етнічних угорців.

Також повідомлялося, що Угорщина блокує інтеграцію України до НАТО через мовний закон, який позбавляє етнічних угорців права на навчання у старших класах рідною мовою.

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