Венгрия заверила в неизменной поддержке территориальной целостности Украины

Фото: Любовь Непоп и Шандор Пинтори (facebook.com)

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в правоохранительной сфере, охраны границы и улучшения условий его пересечения

Вице-премьер-министр Венгрии Шандор Пинтори заверил посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в неизменной поддержке территориальной целостности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу посла.

"Подробно проинформировала о ситуации на Востоке Украины в контексте продолжающейся российской агрессии и ситуации в временно оккупированном Россией Крыму. С венгерской стороны было заверено в неизменности позиции по поддержке территориальной целостности и восстановления мира в Украине", - рассказала Непоп.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в правоохранительной сфере, охраны границы и улучшения условий его пересечения, в том числе путем введения совместного пограничного и таможенного контроля, предотвращения и противодействия природным катастрофам, отметила посол.

Отметим, 30 октября Венгрия изменила скандальное название должности правительственного "уполномоченного по Закарпатью". Министр иностранных дел Павел Климкин после этого заявил, что теперь правительства Украины и Венгрии смогут помогать украинской и венгерской общинам.