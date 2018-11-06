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Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України

Новини » Політика    06.11.2018 - 20:32
Фото: Любов Непоп і Шандор Пинтори (facebook.com)
Фото: Любов Непоп і Шандор Пинтори (facebook.com)

Сторони обговорили питання взаємодії у правоохоронній сфері, охорони кордону та поліпшення умов його перетину

Віце-прем'єр-міністр Угорщини Шандор Пінторі запевнив посла України в Будапешті Любов Непоп у незмінній підтримці територіальної цілісності України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку посла.

"Докладно поінформувала про ситуацію на Сході України в контексті триваючої російської агресії і ситуації в тимчасово окупованому Росією Криму. З угорської сторони було завірено в незмінності позиції щодо підтримки територіальної цілісності і відновлення миру в Україні", - розповіла Непоп.

Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України

Крім того, сторони обговорили питання взаємодії у правоохоронній сфері, охорони кордону та поліпшення умов його перетину, в тому числі шляхом запровадження спільного прикордонного і митного контролю, запобігання і протидії природним катастрофам, зазначила посол.

Відзначимо, 30 жовтня Угорщина змінила скандальну назву посади урядового "уповноваженого по Закарпаттю". Міністр закордонних справ Павло Клімкін після цього заявив, що тепер уряди України та Угорщини зможуть допомагати українській та угорській громадам.

 

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