Венгрия запретила поставки оружия Украине через свою территорию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об указе, запрещающем передавать с территории страны оружие Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль венгерского премьера в Facebook.

"Это предупредительный сигнал о том, что военные действия все ближе и ближе подходят к территории Венгрии", – заявил Орбан.

Глава правительства оповестил о таком решении по результатам заседания оперативного штаба национальной безопасности. Орбан также спрогнозировал увеличение количества беженцев из Украины и дал задание готовиться помогать украинцам.

"Мы пытаемся остановить войну и дать старт переговорам, которые обеспечат мир", – добавил Орбан.