Угорщина заборонила постачання зброї Україні через свою територію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про указ, що забороняє передавати з території країни зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль угорського прем'єра у Facebook.

"Це попереджувальний сигнал про те, що воєнні дій все ближче і ближче підходять до території Угорщини", – заявив Орбан.

Очільник уряду сповістив про таке рішення за результатами засідання оперативного штабу національної безпеки. Орбан також спрогнозував збільшення кількості біженців з України та дав завдання готуватися допомагати українцям.

"Ми намагаємося зупинити війну та дати старт переговорам, які забезпечать мир", – додав Орбан.