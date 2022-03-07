Президент Литвы предупредил Блинкена, что Путин не остановится на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что неспособность остановить российскую агрессию в Украине приведет к глобальному конфликту. Мир обязан помочь Украине всеми средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Обращаясь к госсекретарю США в начале его турне по странам Балтии, Науседа сказал, что Путин "не остановится на Украине" и что мир обязан помогать украинцам "всеми доступными средствами".

"Я имею в виду действительно все средства, если мы хотим избежать Третьей мировой войны. Выбор в наших руках", - сказал он.

Член НАТО Литва направила Украине военную помощь и приняла небольшое количество украинских беженцев с начала российского вторжения 24 февраля.

Блинкен должен был посетить соседние Латвию и Эстонию в понедельник и вторник.

Беларусь, которая граничит с Литвой и Латвией, позволила России начать наступление со своей территории после того, как ее войска находились там в течение нескольких недель под видом совместных военных учений.

Блинкен встретился с Науседа перед переговорами с министром иностранных дел и премьер-министром Литвы.

Госсекретарь США ранее заявил сотрудникам посольства США в Вильнюсе, что вторжение России в Украину бросает вызов основным принципам, призванным поддерживать мир между народами.

"Важно, чтобы люди понимали, что на самом деле поставлено на карту, и это выходит даже за пределы Украины, даже за пределы стран Балтии, даже за пределы Европы", - сказал Блинкен.