Венгрия запретила поставки оружия Украине через свою территорию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об указе, запрещающем передавать с территории страны оружие Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль венгерского премьера в Facebook.
"Это предупредительный сигнал о том, что военные действия все ближе и ближе подходят к территории Венгрии", – заявил Орбан.
Глава правительства оповестил о таком решении по результатам заседания оперативного штаба национальной безопасности. Орбан также спрогнозировал увеличение количества беженцев из Украины и дал задание готовиться помогать украинцам.
"Мы пытаемся остановить войну и дать старт переговорам, которые обеспечат мир", – добавил Орбан.
К слову, литовский президент предупредил госсекретаря США Блинкена о будущих планах Путина.
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