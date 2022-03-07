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Угорщина заборонила постачання зброї Україні через свою територію

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Будапешт, Понеділок 07 березня 2022 13:31
Угорщина заборонила постачання зброї Україні через свою територію Фото: Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про указ, що забороняє передавати з території країни зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль угорського прем'єра у Facebook.

"Це попереджувальний сигнал про те, що воєнні дій все ближче і ближче підходять до території Угорщини", – заявив Орбан.

Очільник уряду сповістив про таке рішення за результатами засідання оперативного штабу національної безпеки. Орбан також спрогнозував збільшення кількості біженців з України та дав завдання готуватися допомагати українцям.

"Ми намагаємося зупинити війну та дати старт переговорам, які забезпечать мир", – додав Орбан.

До слова, литовський президент попередив держсекретаря США Блінкена про майбутні плани Путіна.

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