Венгрия закрывает границы не для всех украинцев: детали

С 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрывает границы для иностранцев. Однако некоторые категории граждан Украины смогут попасть в эту страну или проехать ее транзитом.

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Венгрии.

Сообщается, что с 1 сентября право на въезд в Венгрию остается у граждан Украины, которые:

являются членами семей граждан Венгрии;

имеют действительный вид на жительство (распространяется на членов семей);

имеют действительное разрешение на временное проживание в Венгрии (с правом находиться в стране более 90 дней);

дипломаты или лица, которые прибывают в Венгрию с официальным визитом;

профессиональные спортсмены, которые работают в Венгрии;

люди, которые за полгода до въезда переболели COVID-19 и могут это подтвердить документально.

В других случаях украинцы могут попасть в Венгрию только после разрешения венгерской полиции при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.). Для этого нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку по ссылке.

"Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства)", - добавили в посольстве.

При этом украинцы обязательно попадают на двухнедельный карантин (по месту жительства или в госпитале). Выйти из него можно на основании результатов двух отрицательных тестов, сделанных в Венгрии.

На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок".

Для транзита по территории Венгрии украинцев будут пропускать без индивидуального разрешения, если они возвращаются в Украину. Такие люди должны дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Кроме того, транзитный пассажир обязан соответствовать требованиям кодекса Шенгенских границ - иметь биометрический паспорт, визу, медицинскую страховку и финансовое обеспечение. Также должно быть наличие документа, которые подтверждает право на въезд в страну назначения, в том числе Румынию, Сербию, Хорватию, Словению, Австрию, Словакию.

Для транзита по Венгрии на украинской границе следует использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники". Время транзита не может превышать 24 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия приняла решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Сегодня на украинско-венгерской и украинско-румынской границах в очередях застряли около 500 автомобилей.