Угорщина закриває кордони не для всіх українців: кому дозволено в'їзд

З 1 вересня у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закриває кордони для іноземців. Однак деякі категорії громадян України зможуть потрапити до цієї країни або проїхати її транзитом.

Про це у Facebook повідомило посольство України в Угорщині.

Повідомляється, що з 1 вересня право на в'їзд до Угорщини залишається у громадян України, які:

є членами родин громадян Угорщини;

мають дійсний дозвіл на проживання (поширюється на членів сімей);

мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині (з правом перебувати в країні понад 90 днів);

дипломати або особи, які прибувають до Угорщини з офіційним візитом;

професійні спортсмени, які працюють в Угорщині;

люди, які за півроку до в'їзду перехворіли на COVID-19 і можуть це підтвердити документально.

В інших випадках українці можуть потрапити до Угорщини тільки після дозволу угорської поліції при наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо). Для цього потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку за посиланням.

"Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного пристрою)", - додали у посольстві.

При цьому українці обов'язково потрапляють на двотижневий карантин (за місцем проживання або в госпіталі). Вийти з нього можна на підставі результатів двох негативних тестів, зроблених в Угорщині.

На українсько-угорському кордоні для в'їзду в Угорщину можна використовувати виключно пункти пропуску "Тиса", "Лужники" і "Вилок".

Для транзиту по території Угорщини українців будуть пропускати без індивідуального дозволу, якщо вони повертаються до України. Такі люди повинні дати згоду на перевірку на наявність COVID-19 і не мати ознак підозри на інфекцію.

Крім того, транзитний пасажир зобов'язаний відповідати вимогам кодексу Шенгенських кордонів - мати біометричний паспорт, візу, страховку та фінансове забезпечення. Також має бути наявність документа, що підтверджує право на в'їзд до країни призначення, в тому числі до Румунії, Сербії, Хорватії, Словенії, Австрії, Словаччини.

Для транзиту по Угорщині на українському кордоні слід використовувати виключно пункти пропуску "Тиса" і "Лужники". Час транзиту не може перевищувати 24 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Сьогодні на українсько-угорському та українсько-румунському кордонах у чергах застрягли близько 500 автомобілів.