Венгрия выделила в поддержку Украины более 200 млн евро с начала войны на Донбассе

С начала войны на Донбассе Венгрия выделила в поддержку Украины 225 млн евро. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто во время заседания 74й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РБК-Украина.

Сиярто отметил, что Украине было выделено 60 миллионов инвестиций.

"Венгрия выделила 225 миллионов евро на поддержку Украины с 2014-го года. Мы финансируем восстановление больниц, школ и церквей. Кроме того, наши действия на востоке Украины привели к тому, что было выделено 60 миллионов инвестиций. Это создало новые рабочие места. Хотел бы отметить, что мы лечили 33 военнослужащих из Украины в больницах в Венгрии, которые пострадали на востоке Укрианы", - заявил Сиярто.

Он также отметил, что Венгрия профинансировала закупку вакцин для детей и внесла вклад в обеспечение продовольствием детей в школах и детских садах.

"Мы приняли 236 детей из Украины, которые провели у нас летние школьные каникулы. Это дети украинцев, которые оказались погибшими или получили ранения в боях на востоке Украины. Кроме того, мы профинансировали создание станции чрезвычайной помощи на Донбассе", - добавил он.

Напомним, в январе 2020 года погибли 11 военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Количество потерь выше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, 20 февраля в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко.