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Венгрия вводит обязательную вакцинацию для медработников

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил введение обязательной вакцинации. Правило будет касаться всех медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Врачи будут предлагать пациентам введения третьей дозы вакцины против COVID-19 с 1 августа и сделает вакцины против коронавируса обязательными для всех медицинских работников",- заявил Орбан.

Он отметил, что в последние недели вакцинация в стране замедлилась.

И добавил, что в первых числах сентября, перед началом учебного года, вакцины против COVID-19 будут предлагать детям в возрасте от 12 до 16 лет во всех школах.

По последним данным, в Венгрии против коронавируса привито более 5,5 млн человек, тогда как общее количество случаев заражения составляет 808 661, а количество смертей - 30 013.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, будет ли в Украине обязательная вакцинация от COVID.

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Венгрия