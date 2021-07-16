Венгрия вводит обязательную вакцинацию для медработников

"Врачи будут предлагать пациентам введения третьей дозы вакцины против COVID-19 с 1 августа и сделает вакцины против коронавируса обязательными для всех медицинских работников",- заявил Орбан.

Он отметил, что в последние недели вакцинация в стране замедлилась.

И добавил, что в первых числах сентября, перед началом учебного года, вакцины против COVID-19 будут предлагать детям в возрасте от 12 до 16 лет во всех школах.

По последним данным, в Венгрии против коронавируса привито более 5,5 млн человек, тогда как общее количество случаев заражения составляет 808 661, а количество смертей - 30 013.