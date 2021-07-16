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Угорщина вводить обов'язкову вакцинацію для медпрацівників

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив введення обов’язкової вакцинації. Правило стосуватиметься всіх медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Лікарі будуть пропонувати пацієнтам введення третьої дози вакцини проти COVID-19 з 1 серпня та зробить вакцини проти коронавірусу обов'язковими для всіх медичних працівників", - заявив Орбан.

Він зазначив, що протягом останніх тижнів вакцинація в країні сповільнилася.

Та додав, що в перших числах вересня, перед початком навчального року, вакцини проти COVID-19 пропонуватимуть дітям віком від 12 до 16 років у всіх школах.

За останніми даними, в Угорщині проти коронавірусу щеплено понад 5,5 млн людей, тоді як загальна кількість випадків зараження становить 808 661, а кількість смертей - 30 013.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID.

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Угорщина