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Венгрия не стала блокировать продление санкций ЕС против России

Фото: Венгрия передумала блокировать санкции ЕС против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Венгрии отказалось от идеи блокировки продления санкций Европейского Союза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Спикер представительства Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, в комментарии заявила, что решение о продлении санкций еще на шесть месяцев должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В ответе на запрос журналистов говорится, что если бы Венгрия заблокировала эти санкции, они прекратили бы действие уже в четверг.

Речь идет об ограничительных мерах против более 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской агрессии в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена рекомендовать сократить финансирование Венгрии. Причиной стала коррупция в правительстве премьер-министра Виктора Орбана.

Также мы писали, что Венгрия потребовала от Еврокомиссии гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под ограничения Европейского союза.

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Санкции против РоссииВенгрияВторжение России в Украину