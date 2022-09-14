Венгрия не стала блокировать продление санкций ЕС против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Спикер представительства Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, в комментарии заявила, что решение о продлении санкций еще на шесть месяцев должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В ответе на запрос журналистов говорится, что если бы Венгрия заблокировала эти санкции, они прекратили бы действие уже в четверг.

Речь идет об ограничительных мерах против более 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской агрессии в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в ЕС.