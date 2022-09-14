Угорщина не стала блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Спікер представництва Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС, в коментарі заявила, що рішення про продовження санкцій ще на шість місяців має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

У відповіді на запит журналістів говориться, що якби Угорщина заблокувала ці санкції, вони припинили б дію вже в четвер.

Йдеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб через підтримку російської агресії в Україні. Санкції передбачають заморозку активів і заборону в'їзду в ЄС.