Венгрия сохранит вето на заседаниях Украина-НАТО, - посол

Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Страна требует "обеспечить права" нацменьшинств.

Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, для снятия вето "необходимо вернуться к политике", которая была до принятия трех законов.

"Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его... Мы хотели сделать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и она должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковались венгерской стороной", - сказал Ийдярто.

Он добавил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей в Альянсе показала, что у страны не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО.

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", - заявил он.

Как писало РБК-Украина, новый закон о правах нацменьшинств представят после местных выборов.

Напомним, в начале июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.