Венгрия согласилась на штраф за неправильное использование средств ЕС

Фото: Европарламент (European Parliament)

Венгрия согласилась сократить на 10% ее финансирования со стороны ЕС в текущем бюджетном периоде Евросоюза на 2014-2020 годы

Венгрия согласилась со штрафом за неправильное управление средствами, полученными от Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом, Будапешт потеряет более 500 млрд форинтов (1,65 млрд долларов). Это составило бы около 2% от венгерского ВВП, если бы страна оплатила всю сумму за один год.

Детали наказания были изложены в документе, подготовленном европейским комиссаром по вопросам политики соседства для заседания Комитета по вопросам бюджетного контроля Европарламента.

В документе говорится, что Венгрия согласилась сократить на 10% ее финансирования со стороны ЕС в текущем бюджетном периоде Евросоюза на 2014-2020 годы.

Как отмечает агентство, в 2018 году 8 из 30 программ ЕС, "скорректированных" Еврокомиссией из-за проблем с использованием этих средств, были венгерскими.

Ссылаясь на аудит государственных закупок, Еврокомиссия назвала Венгрию членом ЕС с худшим национальным управлением и системами контроля в 2018 году.

Отмечается, что Венгрия могла оспаривать результаты выводов Еврокомиссии относительно каждого проекта, но выбрала "10%-ую фиксированную финансовую коррекцию".

Как пишет Reuters, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан часто вступал в конфликт с институтами ЕС и другими странами-участницами из-за нарушения верховенства закона в Венгрии и неправильное использование финансирования ЕС. Орбан отвергает все обвинения и высмеивает предложения привязать европейское финансирование к соблюдению демократических принципов и верховенства закона.

Напомним, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине, однако уже через день разблокировала его, заявив, что их предложения по меньшинствам на Закарпатье были учтены.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее говорил, что венгерская сторона не одобрит заявление НАТО по Украине пока не будут учтены предложения по венгерским меньшинствам, которые проживают на Закарпатье. Он также заявил, что меньшинства на Закарпатье "страдают от дискриминации и живут под угрозой".