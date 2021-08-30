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Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа

Автор: Дмитрий Кузнецов

Венгрия и Россия согласовали условия нового долгосрочного договора о поставках газа. Соглашение рассчитано на 15 лет. Ежегодно "Газпром" будет поставлять в страну 4,5 млрд кубометров голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет", - сказал Сийярто по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

По словам венгерского министра, договор вступит в силу с 1 октября 2021 года. Ежегодно, отметил он, российская компания будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа.

Напомним, в начале июля Сербия и Венгрия достроили газопровод, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу. Его запуск запланирован на 1 октября текущего года.

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ГазпромРоссийская ФедерацияВенгрия