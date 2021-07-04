Сербия и Венгрия достроили газопровод, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу

Сербская и венгерская компании Srbijagas и FGSZ соединили перемычкой свои газопроводы на границе с Венгрией. В будущем это позволит начать с 1 октября текущего поставки газа из "Турецкого потока" в страны Центральной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на боснийское издание Klix .

По его данным, сербская и венгерская компании сварили "золотой" стык газопровода на границе двух стран. С завтрашнего дня Венгрия будет арендовать мощности, а Сербия станет важной транзитной страной для Центральной Европы.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября 2021 года.

Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович заявил, что таким образом был "положен конец многолетней большой сделке, с помощью которой Сербия окончательно решила вопрос поставок газа с другого направления, и не только через Украину".

В свою очередь глава правления венгерской компании FGSZ Ференц Сабольч отметил, что когда соединяются две трубы на границе двух стран, это называется "золотым соединением".

"Это означает, что мы увидели реализацию этого проекта и скоро начнется подача газа", - добавил он.