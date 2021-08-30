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Угорщина і Росія досягли нової довгострокової угоди про постачання російського газу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Угорщина і Росія погодили умови нового довгострокового договору про постачання газу. Угода розрахована на 15 років. Щорічно "Газпром" буде поставляти в країну 4,5 млрд кубометрів блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сійярто.

"Нова угода з "Газпромом" розрахована на 15 років з можливістю зміни обсягів закупівлі газу через 10 років", - сказав Сійярто за підсумками переговорів у Санкт-Петербурзі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

За словами угорського міністра, договір набуде чинності з 1 жовтня 2021 року. Щорічно, зазначив він, російська компанія буде поставляти в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, на початку липня Сербія та Угорщина добудували газопровід, по якому газ з "Турецького потоку" піде в Європу. Його запуск запланований на 1 жовтня поточного року.

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ГазпромРосійська ФедераціяУгорщина