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Обострение в отношениях с Венгрией связано с политикой Орбана, - МИД

Новости » Политика    20.07.2019 - 16:24
Обострение в отношениях с Венгрией связано с политикой Орбана, - МИД
Фото: Егор Божок (president.gov.ua)

По словам врио главы МИД, Будапешт стремится создать анклав на Закарпатье

Временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок назвал причиной обострения в отношениях Киева и Будапешта политику венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как рассказал Божок, обострение в отношениях между странами связано с политикой венгерского ирредентизма, так называемого воссоединения территорий, которую продвигает премьер-министр Венгрии Орбан и его соратники.

"Ключевым разногласием между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, проживающими на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - отметил он.

По словам Божко, конечной целью венгерского правительства является создание анклава на территории Украины. Он добавил, что политика Орбана создает проблемы не только в Украине, но и в некоторых странах Евросоюза.

"Это то, чего они добились в Сербии, и чему противодействуют Словакия и Румыния", - подчеркнул врио главы МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Закарпатскую область накануне парламентских выборов. После этого, украинский МИД обратился в компетентные органы о предоставлении правовой оценки данного визита.

В свою очередь Сийярто заявил, что не понимает, почему украинская власть так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную раду.

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