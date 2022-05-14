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Венгрия пытается найти слабое место в ЕС, но шансы на эмбарго еще есть, - Зеркаль

Фото: советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия, блокируя нефтяное эмбарго, испытывает европейское единство и пытается найти слабое место в ЕС. Однако шансы на введение эмбарго еще есть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советницу министра энергетики Елену Зеркаль в Facebook.

По ее словам, власть Венгрия ведет бизнес с Кремлем и должна показать другим странам "пример", как можно избежать введения санкций. Так, об "исключении" уже говорят Словакия, Болгария и Греция.

"Не помогли даже "приветы" от лидеров G7, которые недвусмысленно напомнили: российская нефть финансирует российское оружие. Которое сегодня ударяет по больницам и нефтеперерабатывающим заводам в Украине, а завтра будет нацелено глубже в Европу", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что Россия боится потерять самый прибыльный сегмент рынка, поэтому пытается посеять раздор. Однако Зеркаль уверена, что ЕС еще может ввести эмбарго на российскую нефть.

"Европейские дипломаты ищут решение вторую неделю подряд. И это уже касается не только европейского Олимпа, но и стран G7 и даже G20. Но так случилось, что эта труба идет через Украину. И эта труба под нашей юрисдикцией, и наша позиция может существенно повлиять на возможности Орбана наслаждаться игрой на Олимпе", - подчеркнула советник министра энергетики.

Ранее мы уже сообщали, что Венгрия продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть, заявив о слишком большом ущербе ее экономике.

При этом Евросоюз допустил возможность введения "разумных условий" относительно нефтяного эмбарго для Венгрии.

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УкраинаВенгрияЕлена ЗеркальНефтьСанкции против России