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Венгрия выступает против наложения санкций на российскую ядерную энергетику

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия хочет от Еврокомиссии гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под ограничения Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Петра Сийярто.

"В первом пакете санкций в Брюсселе речь шла о том, что ядерная энергетика не будет подпадать под санкции. Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что каждое учреждение в Брюсселе, каждый национальный орган и каждый банк, работающий в Европе, придерживаются этого положения", - говорится в сообщении.

Венгерский министр об этом заявил, отправляясь на Конгресс ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы.

Атомную электростанцию "Пакш" сейчас достраивает "Росатом". Она полностью зависима от российского ядерного топлива. В последнее время Венгрия увеличила инвестиции в АЭС "Пакш".

АЭС "Пакш" покрывает около 40% потребностей страны в электроэнергии. Ее построили по советскому проекту и запустили в эксплуатацию в 80-х годах.

Напомним, что в Чехии допускают возможен выход Венгрии из Евросоюза.

Также, в ЕС считают Венгрию троянским конем России.

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ВенгрияСанкции против России