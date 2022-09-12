RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина виступає проти накладання санкцій на російську ядерну енергетику

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина хоче від Єврокомісії гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під обмеження Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра іноземних справ Петра Сійярто.

"У першому пакеті санкцій у Брюсселі мова йшла про те, що ядерна енергетика не підпадатиме під санкції. Ми закликаємо Європейську комісію гарантувати, що кожна установа в Брюсселі, кожен національний орган та кожен банк, що працює в Європі, дотримуються цього положення", - йдеться у повідомленні.

Угорський міністр про це заявив, вирушаючи на Конгрес ядерної енергетики Центральної та Східної Європи.

Атомну електростанцію "Пакш" наразі добудовує "Росатом". Вона повністю залежна від російського ядерного палива. В останній час Угорщина збільшила інвестиції в АЕС "Пакш".

АЕС "Пакш" покриває близько 40% потреб країни в електроенергії. Її побудували за радянським проектом й запустили в експлуатацію у 80-х роках.

Нагадаємо, що у Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу.

Також, в ЄС вважають Угорщину троянським конем Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаСанкції проти Росії