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Венгрия против эмбарго на газ с РФ и закрытия неба над Украиной силами НАТО

Фото: vіністр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сіярто (flickr.by/U S Department of State)
Автор: Сергей Пышкин

Венгрия не намерена поддерживать санкции Европейского союза против России по ограничению на энергоносители. Также страна не поддержит введение закрытого неба над Украиной, в том числе и миротворческой миссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Hungary Today.

"Мы не будем поддерживать санкции, которые могут представлять риск для поставок энергоносителей в Венгрию", - заявил министр иностранных дел Венгрии.

Для Венгрии, как заметил, Сиярто, ограничение на энергоносители, является красной чертой. Также глава МИД страны призвал европейских коллег не вводить ограничения и в будущем, поскольку это решение якобы "не приведет к объединению Европы".

В то же время Сиярто отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной, означало бы воздушную войну, но и отправка миротворцев грозит войной в том же числе.

"Мы должны избежать этого. Интерес Венгрии ясен: Венгрия хочет остаться в стороне от этой войны, мы будем придерживаться общей позиции НАТО и отбросим предложения, которые рискуют привести или к воздушной войны, либо к длительной войне на земле",- заявил Сіярто.

Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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