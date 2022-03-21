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Угорщина проти ембарго на газ з РФ і закриття неба над Україною силами НАТО

Фото: міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто (flickr.by/U S Department of State)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина не має наміру підтримувати санкції Європейського союзу проти Росії щодо обмеження на енергоносії. Також країна не підтримає введення закритого неба над Україною, у тому числі й миротворчої місії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Hungary Today.

"Ми не підтримуватимемо санкції, які можуть становити ризик для постачання енергоносіїв до Угорщини", - заявив міністр закордонних справ Угорщини.

Для Угорщини, як зауважив Сіярто, обмеження на енергоносії, є червоною межею. Також голова МЗС країни закликав європейських колег не вводити обмеження й в майбутньому, оскільки це рішення, нібито, "не призведе до об'єднання Європи".

Водночас Сіярто відзначив, що запровадження безпольотної зони над Україною, означало б повітряну війну, але й відправка миротворців загрожує війною у тому ж числі.

"Ми маємо уникнути цього. Інтерес Угорщини ясний: Угорщина хоче залишитися осторонь цієї війни, ми будемо дотримуватися спільної позиції НАТО і відкинемо пропозиції, які ризикують привести або до повітряної війни, або до тривалої війни на землі",- заявив Сіярто.

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