Венгрия продолжит блокировать евроатлантические стремления Украины, - МИД Венгрии

Правительство Венгрии не будет санкционировать любые встречи на высшем уровне между Украиной и НАТО

Позиция Венгрии по отношению к Украине остается неизменной и Венгрия продолжит блокировать ее стремление в евроатлантической интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Тамас Менцер, говорится в его заявлении на сайте правительства.

По словам Менцера, стремление Украины ко вступлению в НАТО будут блокироваться до тех пор, пока Украина "не прекратит лишать меньшинства своих прав и не вернет права, которых меньшинства были лишены".

"Также правительство Венгрии не будет санкционировать любые встречи на высшем уровне или на уровне министров между Украиной и НАТО", - сказал Менцер.

Он также добавил, что Венгрия наложит вето на все совместные двусторонние заявления НАТО и Украины.

Напомним, ранее председатель представительства Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко сообщил, что Украина примет участие в заседании НАТО, несмотря на сопротивление Венгрии.

Сегодня, 11 июля 2018 года, саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины. В НАТО добавили, что будут продолжать работать с Украиной, как с многолетним партнером Альянса, что закреплено в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной.