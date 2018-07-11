Угорщина продовжить блокувати євроатлантичні прагнення України, - МЗС Угорщини

Уряд Угорщини не буде санкціонувати будь-які зустрічі на вищому рівні між Україною і НАТО

Позиція Угорщини щодо України залишається незмінною і Угорщина продовжить блокувати її прагнення до євроатлантичної інтеграції. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Тамас Менцер, йдеться в його заяві на сайті уряду.

За словами Менцера, прагнення України до вступу в НАТО будуть блокуватися до тих пір, "поки Україна не припинить позбавляти меншини своїх прав і не поверне права, яких меншини були позбавлені".

"Також уряд Угорщини не буде санкціонувати будь-які зустрічі на вищому рівні або на рівні міністрів між Україною і НАТО", - сказав Менцер.

Він також додав, що Угорщина накладе вето на всі спільні двосторонні заяви НАТО і України.

Нагадаємо, раніше голова представництва України при Північноатлантичному альянсі Вадим Пристайко повідомив, що Україна візьме участь у засіданні НАТО, незважаючи на опір Угорщини.

Сьогодні, 11 липня 2018 року, саміт НАТО підтвердив євроатлантичні прагнення України. У НАТО додали, що будуть продовжувати працювати з Україною, як з багаторічним партнером Альянсу, що закріплено в Хартії про особливе партнерство між НАТО і Україною.