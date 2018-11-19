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Угорщина продовжує блокувати зближення Києва з альянсом, - Сійярто

Новини » Політика    19.11.2018 - 18:40
Угорщина продовжує блокувати зближення Києва з альянсом, - Сійярто
Фото: Петер Сійярто (flickr.com mfarussia)

Угорщина не буде знімати "вето" з проведення засідань Комісії Україна-НАТО

Угорщина не буде знімати "вето" з проведення засідань Комісії Україна-НАТО, проте не перешкоджатиме запрошенню міністрів закордонних справ України і Грузії на зустріч глав зовнішньополітичних відомств держав НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я можу погодитися із форматом зустрічі із представником України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, що буде схожий до того, який ми мали під час останнього саміту НАТО. Тоді були запрошені президенти Грузії й України. Ми не були проти. І якщо на зустріч міністрів НАТО у грудні будуть запрошені голови МЗС Грузії та України, ми теж на це підемо", - заявив Сійярто.

За його словами, Будапешт і далі буде блокувати євроатлантичну інтеграцію України, враховуючи те, що, на його думку, проблеми мов меншин не було ніякого прогресу. Сійярто також не згоден з вимогами ЄС та НАТО вважати мовну суперечку між Україною і Угорщиною двосторонньою справою.

Він зазначив, що "Україна не тільки порушує двосторонні угоди, але й міжнародні правила". Сійярто заявив, що Угорщина відкидає твердження, що це слід сприймати як двосторонню суперечку, додавши, що за останній місяць Україна тільки погіршила ситуацію.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не представляються можливими.

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