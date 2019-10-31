В четверг, 31 октября, Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине после того, как днем ранее наложила вето. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, рекомендации венгерского комитета относительно нацменьшинств в Закарпатье были учтены.

"Наши предложения были приняты во внимание в последний момент, поэтому мы поддерживаем совместное заявление", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерская сторона не одобрит заявление НАТО по Украине пока не будут учтены предложения по венгерским меньшинствам, которые проживают в Закарпатье. Он также заявил, что меньшинства в Закарпатье "страдают от дискриминации и живут под угрозой".

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что венгерское правительство пытается создать на территории Украины анклав.

Как писало РБК-Украина, Орбан заявил, что очень хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он предпочел не высказываться о Зеленском до знакомства.