Угорщина надасть українцям коридор для повернення в Україну, - МЗС

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

На кордонах країн ЄС застрягли 310 українських громадян

Угорщина надасть українцям, які застрягли на кордонах з Австрією та Хорватією, транзитний коридор для повернення в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці в Twitter.

За словами Кулеби, він провів телефонну розмову з главою угорського зовнішньополітичного відомства Петером Сіярто та домовився про транзитний коридор для громадян України. Він додав, що повернення в Україну чекає 310 громадян.

"Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто «застрягли» на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомляв, що українська компанія SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні авіарейси з 15 європейських міст. Зокрема, українці матимуть змогу повернутися в Україну з Парижу, Відня, Берліну, Варшави та інших міст.

Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна планує евакуювати понад 35 тисяч українців з-за кордону, які опинилися заблокованими через пандемію коронавірусу. Евакуація українських громадян буде здійснюватися щонайменше 175 рейсами.