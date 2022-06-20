Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна

В Венгрии предложили транспортировку украинского продовольства через ее территорию.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для экспорта украинского зерна в связи с нарушением обычных маршрутов", - заявил министр по итогам встречи глав МИД стран ЕС
Стоит заметить, что экспорт зерна из Украины существенно затруднен из-за вторжения России. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.
Также мы писали, что Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.