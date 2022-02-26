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Венгрия предлагает провести переговоры Украины и России в Будапеште

Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предлагает Будапешт в качестве места проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Стороны не исключаю такой возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dailynewshungary.com.

По его словам, он консультировался как с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, так и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Пока ни одна из сторон не исключает такой возможности.

"Этим предложением Венгрия надеется внести свой вклад в восстановление мира, в котором она заинтересована", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сообщил, что они предложили организовать встречу с Россией.

Также в Офисе президента заявили, что Россия пытается завести переговорный процесс в тупик.

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ВенгрияБудапештВторжение России в Украину