Венгрия предлагает провести переговоры Украины и России в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предлагает Будапешт в качестве места проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Стороны не исключаю такой возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dailynewshungary.com .

По его словам, он консультировался как с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, так и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Пока ни одна из сторон не исключает такой возможности.

"Этим предложением Венгрия надеется внести свой вклад в восстановление мира, в котором она заинтересована", - добавил он.