Венгрия предлагает провести переговоры Украины и России в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предлагает Будапешт в качестве места проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Стороны не исключаю такой возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dailynewshungary.com.
По его словам, он консультировался как с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, так и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Пока ни одна из сторон не исключает такой возможности.
"Этим предложением Венгрия надеется внести свой вклад в восстановление мира, в котором она заинтересована", - добавил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сообщил, что они предложили организовать встречу с Россией.
Также в Офисе президента заявили, что Россия пытается завести переговорный процесс в тупик.