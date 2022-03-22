Венгрия подняла истребители для перехвата летательного аппарата, который залетел из Украины

Вчера, 21 марта, в Венгрии был зафиксирован неопознанный летательный аппарат, который попал в воздушное пространство со стороны Украины. Он двигался в сторону Словакии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Hungary Today .

Отмечается, что летательный аппарат был засечен радарами в восточной части Венгрии и направлялся в сторону Словакии.

"Венгерские истребители "Грипен" были подняты в понедельник днем из-за обнаружения неопознанного воздушного судна, которое вторглось в воздушное пространство страны с Украины",- пишет Минобороны Венгрии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Венгрия выступает против эмбарго на российские энергоносители, а также не поддерживает предложение закрыть небо над Украиной или же начать миротворческую миссию.

Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.