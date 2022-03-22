Угорщина підняла винищувачі для перехвату літального апарату, який залетів з України

Вчора, 21 березня, в Угорщині було зафіксовано непізнаний літальний апарат, який потрапив у повітряний простір з боку України. Він рухався у бік Словаччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hungary Today.

"Угорські винищувачі "Грипен" були підняті в понеділок вдень через виявлення непізнаного повітряного судна, що вторглося у повітряний простір країни з України",- пише Міноборони Угорщини. Зазначається, що літальний апарат був засічений радарами у східній частині Угорщини й прямував у бік Словаччини.