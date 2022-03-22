RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина підняла винищувачі для перехвату літального апарату, який залетів з України

Фото: Угорщина підняла винищувачі для перехвату літального апарату, який залетів з України (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 21 березня, в Угорщині було зафіксовано непізнаний літальний апарат, який потрапив у повітряний простір з боку України. Він рухався у бік Словаччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hungary Today.

"Угорські винищувачі "Грипен" були підняті в понеділок вдень через виявлення непізнаного повітряного судна, що вторглося у повітряний простір країни з України",- пише Міноборони Угорщини.

Зазначається, що літальний апарат був засічений радарами у східній частині Угорщини й прямував у бік Словаччини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Угорщина виступає проти ембарго на російські енергоносії, а також не підтримує пропозицію закрити небо над Україною або ж розпочати миротворчу місію.

Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаУгорщина