Венгрия подготовила сценарий на случай, если война дойдет до Закарпатья, - МИД
Правительство Венгрии подготовило сценарий на случай, если российское военное вторжение дойдет до Закарпатья. Однако венгерские власти предпочли бы, чтобы меры не понадобились.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Hirado.
Он подчеркнул, что Венгрия будет продолжать проводить политику, направленную на то, чтобы вероятность втягивания страны в войну была минимальной.
"Мы подготовили сценарии на случай войны, и вывод венгерских военных из охраны границы частично является частью этого", - сказал министр.
Он добавил, что Венгрия продолжит принимать украинских беженцев.
Напомним, ранее Венгрия повысила боеготовность своих Вооруженных сил.
Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье.
Подробнее о позиции Венгрии относительно войны в Украине - читайте в материале РБК-Украина.