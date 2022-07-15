ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венгрия подготовила сценарий на случай, если война дойдет до Закарпатья, - МИД

Новина українською →
Будапешт, Пятница 15 июля 2022 14:05
Венгрия подготовила сценарий на случай, если война дойдет до Закарпатья, - МИД Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Венгрии подготовило сценарий на случай, если российское военное вторжение дойдет до Закарпатья. Однако венгерские власти предпочли бы, чтобы меры не понадобились.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Hirado.

Он подчеркнул, что Венгрия будет продолжать проводить политику, направленную на то, чтобы вероятность втягивания страны в войну была минимальной.

"Мы подготовили сценарии на случай войны, и вывод венгерских военных из охраны границы частично является частью этого", - сказал министр.

Он добавил, что Венгрия продолжит принимать украинских беженцев.

Напомним, ранее Венгрия повысила боеготовность своих Вооруженных сил.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье.

Подробнее о позиции Венгрии относительно войны в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Война России против Украины
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года